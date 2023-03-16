Турция по требованию США прекратила заправку и обслуживание самолетов Boeing из России и Беларуси
Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Беларуси
Об этом сообщает турецкое издание AirportHaber.
Как говорится в материале AirportHaber, заправка и другие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, содержащих более 25% американских комплектующих.
На соответствующих мероприятиях, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Отказ в заправке и обслуживании бортов в Стамбуле также подтвердили источники "Коммерсанта" в двух авиакомпаниях.
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- В конце января стало известно о давлении США на Турцию, с целью запрета летать из/в Россию и Белоруссию на Boeing.
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