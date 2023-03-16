Об этом сообщает турецкое издание AirportHaber.

Как говорится в материале AirportHaber, заправка и другие услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, содержащих более 25% американских комплектующих.

На соответствующих мероприятиях, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Отказ в заправке и обслуживании бортов в Стамбуле также подтвердили источники "Коммерсанта" в двух авиакомпаниях.