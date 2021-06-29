Турция планирует направить в Украину военных инструкторов

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.



"Во время совместного брифинга военный атташе при посольстве Турецкой Республики полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке личного состава Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.



Такое заявление он сделал по итогам визита делегации Сухопутных войск Вооруженных сил Турции.



В Генштабе напомнили, что ранее с Турцией была достигнута договоренность о проведении совместных украинско-турецких учений на базе тренировочных центров ВСУ.



В программе визита турецкой военной делегации в Украину было посещение учебных центров Сухопутных войск ВСУ для ознакомления с ходом подготовки рядового, сержантского и офицерского состава.

Напомним, что Рада приняла за основу законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины.