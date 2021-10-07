Турция планирует начать строительство жилья для крымских татар в Украине в этом году, - глава МИД
К концу 2021 года в Украине на деньги Турции может начаться строительство жилья для крымских татар
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во Львове во время рабочей встречи с коллегой Дмитрием Кулебой, передает Радио Свобода.
"Мы продолжим прилагать совместные усилия для обеспечения прав крымских татар. Будем продолжать работать над проектом построения жилья для крымских татар, даст Бог, в этом году приступим к строительству", - заявил он.
Во Львове министры обсудили тему Крыма и судьбу крымских татар, безопасность в Черном море, развитие военно-технического сотрудничества, в частности, производства беспилотников Bayraktar TB-2 в Украине, также Турция интересуется изделиями "Антонова". Речь шла и об энергетической безопасности, в частности, в контексте поставок газа.
"Стратегическое партнерство между Украиной и Турцией сегодня находится на пике развития за последние 30 лет. Тот факт, что именно в Турции сейчас базируется корабль ВМС Украины, является лучшим свидетельством того, как тесно мы взаимодействуем в Черном море", - отметил Кулеба.
До конца года Турция ожидает около 2 млн туристов из Украины, эта цифра станет рекордной за все годы.
Стороны договорились провести в конце января - начале февраля 2022 года в Киеве десятое заседание Стратегического совета под председательством президентов.
- В апреле Турция и Украина подписали межправительственное соглашение о строительстве 500 квартир для крымских татар.
- Квартиры, которые планирует построить Турция для крымских татар в Украине, будут распределять сами представители народа.
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