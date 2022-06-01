Турция планирует изменить международное название страны: обратилась к ООН
МИД Турции направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с просьбой зарегистрировать название страны на иностранных языках в ООН как Türkiye
Об этом в twitter сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Процесс, который мы начали под руководством нашего президента Эрдогана для повышения узнаваемости бренда нашей страны, подходит к концу. В письме, которое я сегодня направил генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны иностранными языками как Türkiye", - написал он.
- В декабре 2021 года президент Турции подписал указ, которым изменил международный бренд страны с Turkey на Türkiye.
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