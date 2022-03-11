Турция перемещает свое посольство из Киева в Черновцы
Турция перемещает свое посольство в Киеве в Черновцы на фоне угрозы нового нападения РФ на столицу
Об этом в пятницу, 11 марта, заявил спикер МИД Турции Танджу Билгич, сообщает Reuters.
Отмечается, что посольство эвакуируют на фоне сообщений о планируемом российском нападении на Киев.
Член НАТО Турция, которая имеет морскую границу с Россией и Украиной в Черном море и имеет хорошие отношения с обоими государствами, была одной из последних стран, чьи дипломатические представительства в Украине до сих пор работают.
В настоящее время Анкара работает над эвакуацией своих граждан, застрявших в разных частях Украины в результате боевых действий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное