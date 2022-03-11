Турция перемещает свое посольство из Киева в Черновцы

Об этом в пятницу, 11 марта, заявил спикер МИД Турции Танджу Билгич, сообщает Reuters.



Отмечается, что посольство эвакуируют на фоне сообщений о планируемом российском нападении на Киев.



Член НАТО Турция, которая имеет морскую границу с Россией и Украиной в Черном море и имеет хорошие отношения с обоими государствами, была одной из последних стран, чьи дипломатические представительства в Украине до сих пор работают.



В настоящее время Анкара работает над эвакуацией своих граждан, застрявших в разных частях Украины в результате боевых действий.



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