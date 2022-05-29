Турция ожидает от Финляндии и Швеции шагов по противодействию курдам, - Hurriyet

Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калина.

"Откровенно говоря, мы не проводим встречи только для того, чтобы провести встречу. Если мы хотим добиться результатов, мы ожидаем, что две делегации дадут ответ в этом (по поводу террористических организаций, - ред.) направлении, поскольку мы стремимся к процессу, который включает конкретные шаги, ориентированные на результат", – заявил он.

Ранее Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ее членов террористами.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии считает , что разногласия с Турцией по вступлению в Североатлантический альянс будут решены в ближайшие недели.

13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. Позже президент Эрдоган подтвердил , что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

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