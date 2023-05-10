Турция отсрочивает оплату российских энергоносителей на $600 миллионов, - Reuters
В преддверии выборов Турция отложила оплату России счетов за природный газ в размере $600 млн до 2024 года
Об этом сообщает Reuters.
Согласно соглашению, выплаты Турции России за энергоносители на сумму до 4 миллиардов долларов могут быть отложены до следующего года, сообщили два источника, пожелавших остаться неизвестными.
Турция, готовящаяся к воскресным выборам, в значительной степени полагается на импорт энергоносителей, крупнейшим поставщиком которых является Россия. Соглашение об оплате газа уменьшает давление на валютные резервы Турции, которые были истощены из-за нетрадиционной экономической политики и роста цен на энергоносители после вторжения России в Украину в прошлом году.
"Официально выплата $600 млн перенесена на следующий год. На это сильно повлиял рост цен на энергоносители", - сообщил один из источников.
- 9 мая в CNN сообщили, что от победителя на выборах будет зависеть улучшение отношений Турции с ЕС, а отношения с Россией могут и не претерпеть изменений: турецкая и российская экономики глубоко переплелись, особенно в энергетике
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