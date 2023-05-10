Турция отсрочивает оплату российских энергоносителей на $600 миллионов, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Согласно соглашению, выплаты Турции России за энергоносители на сумму до 4 миллиардов долларов могут быть отложены до следующего года, сообщили два источника, пожелавших остаться неизвестными.

Турция, готовящаяся к воскресным выборам, в значительной степени полагается на импорт энергоносителей, крупнейшим поставщиком которых является Россия. Соглашение об оплате газа уменьшает давление на валютные резервы Турции, которые были истощены из-за нетрадиционной экономической политики и роста цен на энергоносители после вторжения России в Украину в прошлом году.

"Официально выплата $600 млн перенесена на следующий год. На это сильно повлиял рост цен на энергоносители", - сообщил один из источников.