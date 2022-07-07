Турция отпустила российский корабль с ворованным украинским зерном, МИД Украины вызвал посла
Турецкие власти отпустили российский сухогруз "Жибек Жоли", прибывший с грузом зерна из оккупированного Бердянска
Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.
"Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить краденое и было задержано. В турецкую сторону был направлен запрос на арест судна и груза. В то же время, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что в связи с сложившейся недопустимой ситуацией в ведомство приглашены посол Турции в Киеве.
"Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем", - говорится в заявлении.
- 6 июля Офис генпрокурора Украины официально обратился в Турцию с просьбой помочь в расследовании в отношении трех российских судов, которые могли перевозить украденное украинское зерно. В письме говорится, что суда отправлялись с главного зернового терминала оккупированного Крыма в Севастополе в апреле и мае. Киев просит Анкару предоставить документацию об их грузе и времени, когда они прибыли в турецкие порты.
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