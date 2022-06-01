Турция отменила требование по ПЦР-тестам на коронавирус для въезда в страну
С 1 июня Турция отменила обязательное требование о предъявлении негативных ПЦР-тестов или тестов на антитела к коронавирусу для въезда в страну
Об этом говорится в заявлении МВД Турции.
Так, начиная с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет о ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента в въезда.
- 22 декабря 2021 года глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа объявил об одобрении экстренного применения турецкой вакцины от коронавируса Turkovac. Разрешение выдано Турецким агентством по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию при Минздраве страны.
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