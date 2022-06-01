Турция отменила требование по ПЦР-тестам на коронавирус для въезда в страну

Об этом говорится в заявлении МВД Турции.

Так, начиная с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет о ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента в въезда.

22 декабря 2021 года глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа объявил об одобрении экстренного применения турецкой вакцины от коронавируса Turkovac. Разрешение выдано Турецким агентством по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию при Минздраве страны.

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