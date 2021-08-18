Турция открыта для сотрудничества с талибами, - Эрдоган

Об этом сообщает Daily Sabah.



Турция ценит умеренные заявления талибов, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления "Талибана" по обеспечению прав женщин.



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"Мы открыты для сотрудничества. Они были очень чувствительными к отношениям с Турцией, и мы надеемся, что их чувствительность сохранится", - добавил Эрдоган.



Во вторник главный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед заявил на пресс-конференции в Кабуле, что женщинам будет разрешено работать и учиться и "будут очень активными в обществе, но в рамках ислама".



В то же время, как передает Reuters, Эрдоган заявил, что хочет сохранить безопасность аэропорта Кабула. Турция имеет свой контингент в стране и все еще не вывела его.



Напомним, предварительное господства талибов в Афганистане в 1996-2001 годах отметилось очень жестоким отношением к женщинам. В стране практиковали публичное избиение камнями до смерти, отрезание носов девушкам и другие дикости.

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