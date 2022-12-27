Турция открыла в Черном море новое месторождение газа на 58 млрд кубометров

Об этом сообщает Bloomberg .

На пресс-конференции после заседания правительства Эрдоган объявил, что новое месторождение было обнаружено во время разведки месторождения Сакария в Черном море, запасы которого теперь оцениваются в 652 миллиарда кубометров.

"Это новое открытие откроет двери для новых. Мы начнем бурение новых скважин как можно скорее", – заявил он.

Ожидается, что месторождение Сакария станет подавать газ в турецкую сеть с первого квартала 2023 года. До последних новостей о большем объеме газа в нем ожидалось, что он удовлетворит около трети внутренних потребностей Турции после достижения пика добычи.

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