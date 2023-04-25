Турция опробовала первый собственный реактивный военный самолет
Президент Турции Реджеп Эрдоган опубликовал видео первого полета первого турецкого сверхзвукового реактивного самолета Hurjet
Видео он распространил в твиттере.
"Hurjet. Наш первый отечественный пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет успешно совершил свой первый полет", - написал Эрдоган.
Эрдоган назвал полет подарком на пути реализации концепции "Столетие Турции".
Как отмечается, первые летные испытания прошли успешно – Hürjet провел в воздухе 26 минут, поднялся на высоту более 4200 м и достиг скорости в 463 км/ч.
Hurjet – первый реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, полностью разработанный в Турции. Истребитель, как утверждают производители, превзойдет американский F-35. Этот проект реализуется с целью замены находящихся на вооружении турецких ВВС самолетов F-16.
Разработку самолета инициировала компания TAI – проект стартовал в августе 2017 года, а в 2018-м был впервые продемонстрирован макет. В то же время официальное соглашение с Воздушными силами было подписано в июле 2018 года.
Тактико-технические характеристики TAI Hurjet:
- экипаж – 2 человека;
- силовая установка – один двигатель F404-GE-102;
- максимальная скорость – 1,4 Маха;
- дальность – 2222 км;
- практический потолок – 13 716 м;
- длина – 13 м;
- размах крыльев – 9,8 м;
- высота – 4,2 м.
Ожидается, что Hurjet поступит на вооружение ВС Турции до 2025 года – после всех испытаний и опытно-конструкторских работ. На первом этапе должны изготовить 16 самолетов.
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