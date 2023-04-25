Турция опробовала первый собственный реактивный военный самолет

Видео он распространил в твиттере.

"Hurjet. Наш первый отечественный пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет успешно совершил свой первый полет", - написал Эрдоган.

Эрдоган назвал полет подарком на пути реализации концепции "Столетие Турции".

Как отмечается, первые летные испытания прошли успешно – Hürjet провел в воздухе 26 минут, поднялся на высоту более 4200 м и достиг скорости в 463 км/ч.

Hurjet – первый реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, полностью разработанный в Турции. Истребитель, как утверждают производители, превзойдет американский F-35. Этот проект реализуется с целью замены находящихся на вооружении турецких ВВС самолетов F-16.

Разработку самолета инициировала компания TAI – проект стартовал в августе 2017 года, а в 2018-м был впервые продемонстрирован макет. В то же время официальное соглашение с Воздушными силами было подписано в июле 2018 года.

Тактико-технические характеристики TAI Hurjet:

экипаж – 2 человека;

силовая установка – один двигатель F404-GE-102;

максимальная скорость – 1,4 Маха;

дальность – 2222 км;

практический потолок – 13 716 м;

длина – 13 м;

размах крыльев – 9,8 м;

высота – 4,2 м.

Ожидается, что Hurjet поступит на вооружение ВС Турции до 2025 года – после всех испытаний и опытно-конструкторских работ. На первом этапе должны изготовить 16 самолетов.