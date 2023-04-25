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Турция опробовала первый собственный реактивный военный самолет

25 апреля, 2023 вторник
19:33
Мир

Президент Турции Реджеп Эрдоган опубликовал видео первого полета первого турецкого сверхзвукового реактивного самолета Hurjet

Видео он распространил в твиттере.

"Hurjet. Наш первый отечественный пилотируемый сверхзвуковой реактивный самолет успешно совершил свой первый полет", - написал Эрдоган.

Эрдоган назвал полет подарком на пути реализации концепции "Столетие Турции".

Как отмечается, первые летные испытания прошли успешно – Hürjet провел в воздухе 26 минут, поднялся на высоту более 4200 м и достиг скорости в 463 км/ч.

Hurjet – первый реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет, полностью разработанный в Турции. Истребитель, как утверждают производители, превзойдет американский F-35. Этот проект реализуется с целью замены находящихся на вооружении турецких ВВС самолетов F-16.

Разработку самолета инициировала компания TAI – проект стартовал в августе 2017 года, а в 2018-м был впервые продемонстрирован макет. В то же время официальное соглашение с Воздушными силами было подписано в июле 2018 года.

Тактико-технические характеристики TAI Hurjet:

  • экипаж – 2 человека;
  • силовая установка – один двигатель F404-GE-102;
  • максимальная скорость – 1,4 Маха;
  • дальность – 2222 км;
  • практический потолок – 13 716 м;
  • длина – 13 м;
  • размах крыльев – 9,8 м;
  • высота – 4,2 м.

Перший ткрецький військовий літак Hurjet технічні характеристики

Ожидается, что Hurjet поступит на вооружение ВС Турции до 2025 года – после всех испытаний и опытно-конструкторских работ. На первом этапе должны изготовить 16 самолетов.

  • 31 марта Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем успешно прошел новые испытания.
  • 10 апреля на вооружение Турции вошел первый в мире универсальный десантный корабль TCG Anadolu (L-400), предназначенный для размещения боевых беспилотников.
  • 22 апреля Турция впервые подняла в воздух собственный вертолет Gokbey с собственным двигателем TS1400.

Турция
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