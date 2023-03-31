Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО, - CNN Turk
Турецкий Меджлис принял законопроект, одобряющий вступление Финляндии в НАТО
Об этом сообщает CNN Turk.
Турция оставалась последней страной, от которой ожидали одобрения вступления Финляндии в НАТО.
"Законопроект об утверждении протокола вступления Финляндии в НАТО был принят Генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции", - говорится в сообщении.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО.
- В июне 2022 г., перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Альянсу. За исключением Венгрии и Турции, члены НАТО с тех пор ратифицировали протоколы об их присоединении. Анкара блокирует присоединение, ссылаясь на то, что считает недостаточной борьбу с терроризмом среди претендентов на вступление в НАТО.
- Эрдоган заявил в Анкаре 15 марта, что его страна "будет придерживаться обещания, которое она дала" по вступлению Финляндии в оборонный альянс НАТО, а Швеции, вероятно, уже после выборов в Турции.
- После этого президент Турции сообщил, что страна начала процесс ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
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