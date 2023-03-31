Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО, - CNN Turk

Об этом сообщает CNN Turk.

Турция оставалась последней страной, от которой ожидали одобрения вступления Финляндии в НАТО.

"Законопроект об утверждении протокола вступления Финляндии в НАТО был принят Генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции", - говорится в сообщении.