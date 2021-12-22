Турция одобрила использование собственной вакцины от COVID-19 Turkovac

Об этом сообщает Anadolu.



В среду, 22 декабря, глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа объявил об одобрении экстренного применения турецкой вакцины от коронавируса Turkovac. Разрешение выдано Турецким агентством по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию при Минздраве страны.



По словам министра, серийное производство инактивированной вакцины отечественного производства уже налажено, а активное применение препарата Turkovac начнется на следующей неделе.



Таким образом, Турция стала девятой страной-производителем вакцины от коронавируса в мире.



С начала работы над Turkovac президент Реджеп Эрдоган заявлял, что страна поделится вакциной со всеми желающими.

22 ноября в Турции заявили, что близится к завершению третья фаза испытания вакцины собственного производства от COVID-19 Turkovac.