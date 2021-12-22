Турция одобрила использование собственной вакцины от COVID-19 Turkovac
В Турции разрешили использование инактивированной вакцины от коронавируса собственного производства Turkovac
Об этом сообщает Anadolu.
В среду, 22 декабря, глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа объявил об одобрении экстренного применения турецкой вакцины от коронавируса Turkovac. Разрешение выдано Турецким агентством по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию при Минздраве страны.
По словам министра, серийное производство инактивированной вакцины отечественного производства уже налажено, а активное применение препарата Turkovac начнется на следующей неделе.
Таким образом, Турция стала девятой страной-производителем вакцины от коронавируса в мире.
С начала работы над Turkovac президент Реджеп Эрдоган заявлял, что страна поделится вакциной со всеми желающими.
- 22 ноября в Турции заявили, что близится к завершению третья фаза испытания вакцины собственного производства от COVID-19 Turkovac.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное