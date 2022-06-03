Об этом сообщает Reuters.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции Василия Боднара, Турция является одной из стран, покупающих украденное россиянами украинское зерно.



Боднар также сообщил журналистам, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна, проходящего транзитом через турецкие воды.

Напомним, в Турции заявили о возможности увезти украинское зерно. 20 миллионов тонн зерна будут доступны миру благодаря командному центру в Стамбуле.

А 26 мая страна заявила, что договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна.

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