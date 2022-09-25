Фото опубликовало государственное турецкое агентство Anadolu .

Сообщается, что греческие десантные корабли привезли переданную США военную технику на острова Лесбос и Самос. По данным турецких военных, корабли везли 23 бронетранспортера на Лесбос и 18 на Самос, имеющих невоенный статус.

Также сообщается, что техника перемещалась на острова 18 и 21 сентября.

По данным источников безопасности, действия Греции 18 и 21 сентября – яркое доказательство милитаризации островов вблизи Турции и нарушение их невоенного статуса.

Они заявили, что Греция достает оружие, подаренное США, на островах с невоенным статусом, заменяя его некоторыми транспортными средствами на островах.

Действия Афин против международного права и духа альянса, несмотря на призывы к диалогу и добрососедским связям, "неприемлемы", заявили источники безопасности. Они также напомнили об усилиях Турции решить проблемы путем диалога и в рамках международного права, а также о призывах Анкары встретиться для обсуждения проблем.

"Греция даже не участвует во встречах, несмотря на приглашения, и делает такие провокации, чтобы показать, кто усиливает напряжение, кто непримирим, агрессивен и незаконн", – заявили они.

Ранее, 31 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провокационные действия Греции недопустимы и бросают вызов НАТО.

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