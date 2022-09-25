Турция обвинила Грецию в перебрасывании бронетехники на острова Эгейского моря с невоенным статусом
Турецкие власти заявили, что беспилотники зафиксировали размещение греческой бронетехники на островах Эгейского моря с невоенным статусом, что является нарушением международного права
Фото опубликовало государственное турецкое агентство Anadolu .
Сообщается, что греческие десантные корабли привезли переданную США военную технику на острова Лесбос и Самос. По данным турецких военных, корабли везли 23 бронетранспортера на Лесбос и 18 на Самос, имеющих невоенный статус.
Также сообщается, что техника перемещалась на острова 18 и 21 сентября.
По данным источников безопасности, действия Греции 18 и 21 сентября – яркое доказательство милитаризации островов вблизи Турции и нарушение их невоенного статуса.
Они заявили, что Греция достает оружие, подаренное США, на островах с невоенным статусом, заменяя его некоторыми транспортными средствами на островах.
Действия Афин против международного права и духа альянса, несмотря на призывы к диалогу и добрососедским связям, "неприемлемы", заявили источники безопасности. Они также напомнили об усилиях Турции решить проблемы путем диалога и в рамках международного права, а также о призывах Анкары встретиться для обсуждения проблем.
"Греция даже не участвует во встречах, несмотря на приглашения, и делает такие провокации, чтобы показать, кто усиливает напряжение, кто непримирим, агрессивен и незаконн", – заявили они.
- Ранее, 31 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провокационные действия Греции недопустимы и бросают вызов НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное