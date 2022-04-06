Турция обнаружила и обезвреживает очередную мину в Черном море
Турецкий патруль обнаружил мину в море у острова Кефкена, продолжается операция по ее обезвреживанию
Об этом сообщило Министерство обороны Турции в Твиттере.
"У Кефкена был обнаружен объект, похожий на мину, впоследствии с самолета морского патруля он был идентифицирован как мина", – говорится в сообщении.
Территория находится под охраной, продолжается обезвреживание мины.
Напомним, по мнению британского Минобороны, мины в Черном море представляют серьезный риск для морской деятельности. Их наличие связано с военно-морской деятельностью России в этом районе и демонстрирует, как вторжение в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы.
Россия использует морские мины из захваченных в 2014 году военных складов.
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