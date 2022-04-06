Турция обнаружила и обезвреживает очередную мину в Черном море

Об этом сообщило Министерство обороны Турции в Твиттере.

"У Кефкена был обнаружен объект, похожий на мину, впоследствии с самолета морского патруля он был идентифицирован как мина", – говорится в сообщении.



Территория находится под охраной, продолжается обезвреживание мины.



Напомним, по мнению британского Минобороны, мины в Черном море представляют серьезный риск для морской деятельности. Их наличие связано с военно-морской деятельностью России в этом районе и демонстрирует, как вторжение в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы.

Россия использует морские мины из захваченных в 2014 году военных складов.



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