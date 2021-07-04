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Турция обеспечит Украину военным кораблем и беспилотниками

4 июля, 2021 воскресенье
12:00
война с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в конце 2023 года получит собственный военный корабль, строительство которого уже начали в Турции, а завершат в Украине до конца 2023 года

Об этом он сказал в воскресенье, 4 июля 2021, во время своего выступления в Одессе перед Военно-Морскими Силами Украины, передает Еспресо.TV .

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023-го", - приводит слова главы украинского государства агентство Интерфакс-Украина.

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Кроме того, по его словам, вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бестелесные летательные аппараты Bayraktar", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские военные, которые будут руководить этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

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Одесса
Турция
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