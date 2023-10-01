Турция ничего большего не ожидает от ЕС после "40 лет у их двери", - Эрдоган

Об этом пишет DW.

"Турция ничего большего не ожидает от Евросоюза, требующего от нас жить в своих воротах уже 40 лет", - заявил Эрдоган.

По его словам, Турция выполнила все обещания, данные ЕС, но они "не выполнили почти ни одно из своих". Анкара не примет никаких новых требований или условий в процессе присоединения.