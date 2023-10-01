Турция ничего большего не ожидает от ЕС после "40 лет у их двери", - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна так долго ждет присоединения к Европейскому Союзу, что больше ничего от него не ожидает
Об этом пишет DW.
"Турция ничего большего не ожидает от Евросоюза, требующего от нас жить в своих воротах уже 40 лет", - заявил Эрдоган.
По его словам, Турция выполнила все обещания, данные ЕС, но они "не выполнили почти ни одно из своих". Анкара не примет никаких новых требований или условий в процессе присоединения.
- Парламент Турции выполнит свое обещание ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента США Джо Байден откроет путь к продаже истребителей F-16 Анкари.
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