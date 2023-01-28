Турция не заинтересована в войне РФ против Украины и имеет свои интересы, - британский политолог Шерр
У Турции есть собственные интересы в российско-украинской войне, которые не совпадают с интересами Украины и РФ
Об этом заявил британский политолог, старший научный сотрудник Института безопасности и обороны Джеймс Шерр в эфире Еспресо.
Он отметил, что не видит положительных перспектив в возобновлении минско-стамбульского переговорного формата, ведь что-то серьезное россияне будут заявлять сдержанно и через европейских, американских представителей. По словам Джеймса Шерра, РФ через эти каналы играет в собственные игры и от своего имени.
"Возьмем пример Турцию. Очень важно, что она является союзником НАТО. И все же Турция не является незаинтересованной стороной в этом конфликте, она имеет свои собственные интересы, которые не совпадают с интересами России. Турция хочет сохранить целостную безопасную Украину, но несмотря на это, у нее есть собственные мощные интересы, которые не совпадают с национальными интересами Украины, с тем как их трактуют в Киеве и во многих других местах. Поэтому нельзя питать иллюзий по поводу этих форумов и этих посредников", - подчеркнул он.
Политолог добавил, что преимущественно Украина должна продолжать быть главным архитектором своей победы и ежедневно доказывать, что наибольшая опасность эскалации возникает тогда, когда появляется нерешительность перед врагом. Джеймс Шерр отметил, что нужно постоянно доносить Западу это мнение словами и действиями.
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