Об этом заявил британский политолог, старший научный сотрудник Института безопасности и обороны Джеймс Шерр в эфире Еспресо.

Он отметил, что не видит положительных перспектив в возобновлении минско-стамбульского переговорного формата, ведь что-то серьезное россияне будут заявлять сдержанно и через европейских, американских представителей. По словам Джеймса Шерра, РФ через эти каналы играет в собственные игры и от своего имени.

"Возьмем пример Турцию. Очень важно, что она является союзником НАТО. И все же Турция не является незаинтересованной стороной в этом конфликте, она имеет свои собственные интересы, которые не совпадают с интересами России. Турция хочет сохранить целостную безопасную Украину, но несмотря на это, у нее есть собственные мощные интересы, которые не совпадают с национальными интересами Украины, с тем как их трактуют в Киеве и во многих других местах. Поэтому нельзя питать иллюзий по поводу этих форумов и этих посредников", - подчеркнул он.

Политолог добавил, что преимущественно Украина должна продолжать быть главным архитектором своей победы и ежедневно доказывать, что наибольшая опасность эскалации возникает тогда, когда появляется нерешительность перед врагом. Джеймс Шерр отметил, что нужно постоянно доносить Западу это мнение словами и действиями.

10 января Турция заявила, что поддерживает "формулу мира" президента Владимира Зеленского и надеется, что война между Украиной и Россией будет завершена за столом переговоров.

19 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил , что возобновление переговоров между Украиной и Россией стало сложнее, появилось много разных отраслей для обсуждения.

20 января издание Hurriyet написало, что президенты Украины и Турции обсудили войну в Украине. В ходе телефонного разговора Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Зеленскому посредничество в переговорах с Путиным.

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