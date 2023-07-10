Об этом Боднар сказал в эфире проекта "Радио Свобода".

По словам посла, в Анкаре заинтересованы в этой операции, потому что таким образом Турция усиливает свои позиции на международной арене.

В частности, Боднар отметил, что никаких условий по возвращению украинских военнослужащих, о которых ему было бы известно, не выдвигалось. Он добавил, что это наоборот "особенность позиции турецкой стороны как медиатора, которая предоставляет так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался".

"Ее роль в этом процессе, конечно, тоже важна. Поскольку поднимаются ее рейтинги. Не будем считать, что это только хороший жест в сторону Украины. Это также усиление позиций Турции в коммуникации с российской стороной", - отметил Боднар.

Он также рассказал, что переговоры по освобождению командиров продолжались несколько месяцев. К этому процессу, по словам посла, был привлечен весь дипломатический авангард.

"Подготовительная работа продолжалась в течение нескольких месяцев. Президент (Украины Владимир Зеленский – ред.) вел переговоры с президентом (Турции Реджепом – ред.) Эрдоганом не только во время визита, но и предварительно было несколько телефонных звонков, были контакты — конечно, там, где только можно было найти такие контакты", - резюмировал он.

Что известно о возвращенных из плена командиров из Азовстали

21 сентября 2022 г. в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди них были и Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил , что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", а договорились только за 5.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал , что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находились в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждались в помощи.

В сентябре руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил с освобожденными из плена командирами из Азовстали, которые тогда находились в Турции. Сообщалось, что они проходили медицинское освидетельствование, проводилась тщательная проверка их состояния.

8 июля 2023 года Украина вернула из Турции командиров из Азовстали, находившихся там после российского плена.