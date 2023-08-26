Турция не видит альтернативы первоначальной зерновой инициативе, - глава МИД Фидан

Об этом во время визита в Киев заявил 25 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает "Радио свобода".

"Мы знаем, что идет поиск альтернативных маршрутов (для транспортировки зерна), но мы не видим альтернативы начальной инициативе, поскольку они (маршруты – ред.) несут риски", – сказал Фидан.

В июле Россия вышла из знакового соглашения, которое позволило Украине экспортировать более 30 миллионов тонн зерна из трех черноморских портов. Это действие Москвы привело к скачку цен на зерно, что сильно ударило по бедным странам. Поддержанное ООН соглашение было заключено при посредничестве Турции, придерживавшейся нейтральной линии в войне.

Также Россия предупредила, что может атаковать любые корабли, следующие к или из черноморских портов Украины.

В этом месяце Украина отправила грузовое судно в Стамбул, чтобы проверить альтернативный маршрут, по сообщениям, поддерживаемый Соединенными Штатами. Тестовый рейс не входил в международные воды, оставаясь в контролируемых членами НАТО Румынией и Болгарией, прежде чем достичь Турции.

Но Фидан, 25 августа встретившийся с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал, что Анкара сосредоточена на возобновлении первоначального соглашения.

Зеленский поздравил "важную", по его словам, встречу с Фиданом. "Мы также говорили о ситуации, которая сложилась из-за подлых атак России на экспорт зерна в Черноморском регионе", - написал он в телеграмм-канале. Зеленский обвинил Россию в "просчитанных" атаках, "направленных на провоцирование кризисов в разных регионах мира".

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

16 августа из Одессы вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения". В тот же день продовольственная организация ООН отметила необходимость возобновления "зернового соглашения" для выхода из мирового кризиса.