Об этом заявил в четверг турецкому телеканалу NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, – информирует СNN.



"Мы знаем, что критические темы будут решены на уровне лидеров, поэтому мы попытаемся объединить лидеров", – сказал он.



Чавушоглу сказал, что Турция продолжает подходить к переговорам с "осторожным оптимизмом", особенно после недавних событий о якобы военных преступлениях в Буче и Ирпене, которые "отрицательно повлияли на процесс".

С начала российского вторжения Зеленский неоднократно призывал к переговорам с президентом России, но переговоров на самом высоком уровне пока не было.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb