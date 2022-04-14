Турция не теряет надежды усадить Зеленского и Путина за стол переговоров, - Мевлют Чавушоглу
Турция до сих пор работает над организацией встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского
Об этом заявил в четверг турецкому телеканалу NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, – информирует СNN.
"Мы знаем, что критические темы будут решены на уровне лидеров, поэтому мы попытаемся объединить лидеров", – сказал он.
Чавушоглу сказал, что Турция продолжает подходить к переговорам с "осторожным оптимизмом", особенно после недавних событий о якобы военных преступлениях в Буче и Ирпене, которые "отрицательно повлияли на процесс".
С начала российского вторжения Зеленский неоднократно призывал к переговорам с президентом России, но переговоров на самом высоком уровне пока не было.
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