Турция не ратифицирует протокол о членстве Швеции в НАТО, - Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны не поддержит протокол о членстве Швеции в НАТО
Об этом сообщает Anadolu .
По его словам, Турция в нынешних условиях не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, но если Стокгольм "выполнит взятые на себя обязательства", то Анкара будет готова снова обсудить этот вопрос.
"Председатель МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Он услышал, как все партии все равно заявляют, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна", — сказал Чавушоглу.
Он обвинил Швецию в том, что там продолжают действовать представители Рабочей партии Курдистана и Национальной армии Сирийского Курдистана, которые Турция считает террористическими организациями.
"В Швеции активно орудуют члены таких террористических структур, как РКК и кровавой организации Фетуллаха Гюлена. Пособия террористов занимаются пропагандой и сбором средств, то есть фактически финансированием терроризма. Мы осознаем приоритеты безопасности Швеции и Финляндии, и ожидаем таких же подходов". , - отметил Чавушоглу.
В то же время он выразил готовность поддержать протокол о членстве Финляндии в НАТО в отдельности.
"Если в НАТО позицию пересмотрят, и будут выступать за рассмотрение вопросов по отдельности, то могу сказать, что Анкара относится положительнее к вступлению Хельсинки в блок НАТО. В Финляндии действуют схожие со Швецией законы, однако, в отличие от Стокгольма, там не санкционируют акции с сожжением" Корану. Неприязнь к христианству и исламу одинаково преступна. Это – преступление против человечности", - сказал министр.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- 30 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может одобрить вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.
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