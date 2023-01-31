Об этом сообщает Anadolu .

По его словам, Турция в нынешних условиях не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, но если Стокгольм "выполнит взятые на себя обязательства", то Анкара будет готова снова обсудить этот вопрос.

"Председатель МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Он услышал, как все партии все равно заявляют, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна", — сказал Чавушоглу.

Он обвинил Швецию в том, что там продолжают действовать представители Рабочей партии Курдистана и Национальной армии Сирийского Курдистана, которые Турция считает террористическими организациями.

"В Швеции активно орудуют члены таких террористических структур, как РКК и кровавой организации Фетуллаха Гюлена. Пособия террористов занимаются пропагандой и сбором средств, то есть фактически финансированием терроризма. Мы осознаем приоритеты безопасности Швеции и Финляндии, и ожидаем таких же подходов". , - отметил Чавушоглу.

В то же время он выразил готовность поддержать протокол о членстве Финляндии в НАТО в отдельности.

"Если в НАТО позицию пересмотрят, и будут выступать за рассмотрение вопросов по отдельности, то могу сказать, что Анкара относится положительнее к вступлению Хельсинки в блок НАТО. В Финляндии действуют схожие со Швецией законы, однако, в отличие от Стокгольма, там не санкционируют акции с сожжением" Корану. Неприязнь к христианству и исламу одинаково преступна. Это – преступление против человечности", - сказал министр.

21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.

30 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может одобрить вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb