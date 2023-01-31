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Турция не ратифицирует протокол о членстве Швеции в НАТО, - Чавушоглу

31 января, 2023 вторник
14:12
Мир Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны не поддержит протокол о членстве Швеции в НАТО

Об этом сообщает Anadolu .

По его словам, Турция в нынешних условиях не может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, но если Стокгольм "выполнит взятые на себя обязательства", то Анкара будет готова снова обсудить этот вопрос.

"Председатель МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Он услышал, как все партии все равно заявляют, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна", — сказал Чавушоглу.

Он обвинил Швецию в том, что там продолжают действовать представители Рабочей партии Курдистана и Национальной армии Сирийского Курдистана, которые Турция считает террористическими организациями.

"В Швеции активно орудуют члены таких террористических структур, как РКК и кровавой организации Фетуллаха Гюлена. Пособия террористов занимаются пропагандой и сбором средств, то есть фактически финансированием терроризма. Мы осознаем приоритеты безопасности Швеции и Финляндии, и ожидаем таких же подходов". , - отметил Чавушоглу.

В то же время он выразил готовность поддержать протокол о членстве Финляндии в НАТО в отдельности.

"Если в НАТО позицию пересмотрят, и будут выступать за рассмотрение вопросов по отдельности, то могу сказать, что Анкара относится положительнее к вступлению Хельсинки в блок НАТО. В Финляндии действуют схожие со Швецией законы, однако, в отличие от Стокгольма, там не санкционируют акции с сожжением" Корану. Неприязнь к христианству и исламу одинаково преступна. Это – преступление против человечности", - сказал министр.

  • 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
  • 30 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может одобрить вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции.

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Турция
НАТО
Вступление в НАТО
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