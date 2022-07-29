Турция не рассматривает предложение Путина по совместному производству "байрактаров", - управление оборонной промышленности
Тему совместного с РФ производства беспилотников Bayraktar TB2 или других дронов Турция пока не рассматривает
Об этом заявил президент управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Hurriyet Ankara .
"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", - сказал Демир.
Президент управления оборонной промышленности Турции добавил, что вопросы международного сотрудничества решаются в рамках государственной политики.
"Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики. Мы работаем над технической стороной вопроса", – сказал Демир.
- 19 июля гендиректор компании Baykar Халук Байрактар заявил, что не будет поставлять беспилотники в Россию.
- 26 июля президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал , что президент РФ Владимир Путин "проявлял интерес" к строительству завода по производству "байрактаров" в России. 5 августа Эрдоган планирует посетить Москву.
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