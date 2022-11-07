Турция не пропустила военные корабли РФ к Черному морю, - мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований
Турция не разрешила двум российским военным кораблям тихоокеанского флота войти в Черное море
Об этом руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил в facebook .
По его словам, корабли российского тихоокеанского флота с начала февраля ждали от турецких властей разрешения пересечь Босфор, чтобы войти в Черное море, но Турция так и не позволила им этого сделать, поэтому они возвращаются во Владивосток.
"Видите буквы Z и V на трубах? Это, как в старом анекдоте: "Не понадобилось". И все из-за Турции с ее проливами. А ждали девять месяцев. Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", – написал Клименко.
Он добавил, что ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" стояли в Средиземном море со 2 февраля и готовились к переброске в Черное море, чтобы атаковать украинскую территорию.
- 10 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не пропустит российские военные корабли в Черное море , пока идет война РФ против Украины.
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