Турция не признала российские "выборы" в оккупированном Крыму

Об этом сообщает МИД Турции.

Официальный представитель МИД заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

"В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшиеся в Крыму 17-19 сентября 2021, не имеют юридической силы для Турции", - сказал дипломат.