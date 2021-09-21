Турция не признала российские "выборы" в оккупированном Крыму
Выборы в Госдуму РФ, прошедшие в оккупированном Крыму, не имеют для Турции юридической силы
Об этом сообщает МИД Турции.
Официальный представитель МИД заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.
"В этом контексте результаты выборов в Государственную Думу РФ, состоявшиеся в Крыму 17-19 сентября 2021, не имеют юридической силы для Турции", - сказал дипломат.
- Напомним, 18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовской области и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на «выборах» в Госдуму РФ.
- По данным правозащитников, на российских выборах проголосовали 250 тыс. жителей ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что никогда не признают российские "выборы" на территории оккупированного Крыма.
- США и Великобритания отказались признавать и осудили "выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.
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