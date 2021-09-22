Турция не признает аннексию Крыма, - Эрдоган в ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна поддерживает территориальную целостность Украины
Об этом сообщают Крым.Реалии.
"Мы придаем значения защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - заявил Эрдоган.
Ранее МИД Турции сообщил, что не признает результаты "выборов" в российскую Госдуму на территории оккупированного Крыма.
- Президент Литвы Гитанас Науседа в ООН призвал усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма.
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