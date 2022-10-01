Турция не принимает аннексию Россией украинских территорий
Турция не признает решения России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины
Об этом говорится в заявлении , обнародованном МИДом страны.
"Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.
В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины", - заявляет Анкара.
Турция "не может принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права", говорится в заявлении.
Турция поддерживает разрешение войны на основе справедливого мира путем переговоров.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших
- 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей, подписав указы о признании Херсонской и Запорожской областей "независимыми территориями".
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