Об этом говорится в заявлении , обнародованном МИДом страны.

"Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины", - заявляет Анкара.

Турция "не может принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права", говорится в заявлении.

Турция поддерживает разрешение войны на основе справедливого мира путем переговоров.