Турция не готова принимать беженцев из Афганистана, - глава МИД
Турция не может взять на себя новую волну беженцев из Афганистана
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, сообщает УП со ссылкой на Reuters .
"Как Турция, мы в достаточной степени выполнили наши обязательства по миграции ... Для нас не может быть и речи о том, чтобы взять на себя дополнительное бремя беженцев", - заявил он.
Чавушоглу добавил, что в частности страны Европы пострадают, если миграция из Афганистана превратится в кризис.
- По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, талибы предлагали ему взять контроль над аэропортом в Кабуле .
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