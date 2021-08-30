Турция не готова принимать беженцев из Афганистана, - глава МИД

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, сообщает УП со ссылкой на Reuters .



"Как Турция, мы в достаточной степени выполнили наши обязательства по миграции ... Для нас не может быть и речи о том, чтобы взять на себя дополнительное бремя беженцев", - заявил он.

Чавушоглу добавил, что в частности страны Европы пострадают, если миграция из Афганистана превратится в кризис.

По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, талибы предлагали ему взять контроль над аэропортом в Кабуле .