Турция назвала условия, при которых она не будет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Главные условия Турции для снятия блокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО – прекратить поддержку Курдистана и тех, "с кем борется Турция"
Турецкое правительство обнародовало официальные требования на сайте.
Так, турецкая сторона ожидает от Швеции прекратить поддерживать Рабочей партии Курдистана и движение Фетхуллаха Гюлена.
"В соответствии с принципом коллективной безопасности НАТО, Турция ожидает конкретных заверений от Швеции, которая поддерживает террористические организации", - говорится в сообщении.
По мнению Анкары, шведские власти принимают членов террористических организаций, с которыми борется Турция, на министерском уровне, и поддерживают их деятельность внутри страны.
"Хотя наша страна проводит политику открытых дверей НАТО, она продолжает верить, что члены Альянса и страны-кандидаты должны сотрудничать на высоком уровне в борьбе с терроризмом, как и во всех других областях. Швеция, подавшая заявку на членство, ожидается, что она сделает принципиальные шаги и предоставит конкретные гарантии по поводу заботы о безопасности Турции", – отмечается в правительственном заявлении.
Также Анкара напомнила, что шведское правительство ввело эмбарго против Турции на поставку оружия.
Напомним, 13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов.
- 14 мая советник Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию вступления в НАТО Швеции и Финляндии: "Мы не закрываем дверь".
- 16 мая президент Эрдоган подтвердил , что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
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