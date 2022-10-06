Турция назначила посла в Израиле впервые после 4 лет отсутствия дипломатических отношений
Турецким послом в Израиле впервые после 4 лет отсутствия дипломатических отношений снова стал Шакир Озкан Торунлар
Об этом сообщает Hurriyet.
"Указом Президента Шакир Озкан Торунлар назначен послом в Израиле. Метин Фейзиоглу был назначен послом Турции в ТРПК", – говорится в сообщении.
Объявлено назначение послов на 2022 год. Получив одобрение президента Эрдогана, министр Чавушоглу уведомил новых послов об их обязанностях.
Шакир Озджан Торунлар был назначен послом в Тель-Авиве. Метин Фейзиоглу был назначен послом Турции в Турецкой республике Северного Кипра.
Торунлар занимал должность генконсула Турции в Израиле с 2010 по 2013 год.
"Гиджаби Киршиги был назначен в посольство Ирана, Мурат Карагоз – в посольство Португалии, а Талип Кучукджан – в посольство Индонезии. Чагатай Эрджиес стал послом в Афинах, Седат Онал – постоянным представителем ЕС, Фарук Каймакчи – постоянным представителем ЕС, а Зеки Лекюк постоянным представителем НАТО", - добавляют в ведомстве.
Известно, что Турция попросила посла Израиля покинуть страну из-за событий в мае 2018 года на административной границе сектора Газа, где от рук израильских военных погибли десятки палестинцев.
- 7 августа посредничество по установлению мира между Израилем и Палестиной предложил Египет. Только за день до этого Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов.
- 17 августа премьер-министр Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о взаимном возвращении послов и генеральных консулов.
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