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Турция назначила нового посла в Украине

14 сентября, 2023 четверг
19:31
Мир

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил Мустафу Левента Бильгена новым послом Турции в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Эрдогана.

"Мустафу Левенту Бильгену назначить послом в Украине", - говорится в документе.

Также сегодня были назначены новые послов Турции в Польше, Марокко, Бурунди и России.

Новый посол Турции в Украине

Посол Мустафа Левент Билген получил степень бакалавра в США на факультете менеджмента Университета Джорджа Мейсона в области делового администрирования. Он также получил степень магистра в области международного бизнеса и транзакций на факультете гуманитарных и социальных наук того же университета.

Билген начал работу в Министерстве иностранных дел Турции с 1995 года. В 2007-2009 годах был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Тахсина Бурджуоглу, в 2009-2011 годах являлся генеральным консулом-учредителем в Торонто.

С 2011 по 2014 год был генеральным консулом в Нью-Йорке, а с декабря 2014 года по 1 октября 2016 года - занимал должность посла в Абу-Даби.

С 2017 года он советник Государственного департамента Турции. С 2018 по 2019 он был советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей по иностранным делам.

Предыдущий посол Турции в Украине Ягмур Гюльдер выполнял свои обязанности с января 2019 года.

Украина
Турция
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