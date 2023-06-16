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Турция назначила нового посла в Украине

16 июня, 2023 пятница
18:54
политика

Министерство иностранных дел Турции назначило нового чрезвычайного и полномочного посла в Украине - Мустафу Левента Билгена

Об этом пишет Anadolu Agency.

"Мустафа Левент Билген назначен послом в Киеве", - говорится в сообщении.

Также были назначены новые послы в Париже, Варшаве, Асунсьоне, Мадриде, Москве и других странах.

Справка.

Посол Мустафа Левент Билген присоединился к Министерству иностранных дел в 1995 году и занимал разные должности. Он был личным советником Тахсина Буркуоглу, генеральным секретарем Совета национальной безопасности, с 2007 по 2009 год.

Также он являлся основателем и генеральным консулом в Торонто с 2009 по 2011 год, а затем консулом-генералом в Нью-Йорке с 2011 по 2014 год. Он был послом в Абу-Даби с 12 декабря 2014 года по 1 октября 2016 года. С 2017 г. он работает консультантом в Министерстве иностранных дел. С 2018 по 2019 г. был советником комитета по иностранным делам парламента.

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Украина
Турция
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