Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Турция направила в Египет самолет с гуманитарной помощью и врачами для сектора Газы

Турция направила в Египет самолет с гуманитарной помощью и врачами для сектора Газы

22 октября, 2023 воскресенье
12:58
Мир

В воскресенье, 22 октября, Турция отправила в Египет самолет с командой медиков и гуманитарной помощью для сектора Газы

Об этом сообщает министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в X (ранее twitter).

"Наш самолет с 20 врачами-специалистами вылетел, чтобы помочь Газе. Президентский самолет, наполненный лекарствами и медицинскими принадлежностями, вылетел из Анкары в Египет", - написал Коджа.

Министр поделился видео, на котором в президентский самолет загружают коробки с медикаментами и гуманитарным грузом.

"Наша команда определит необходимые лекарства, медицинские материалы и приборы для жителей Газы, а также проведет технико-экономическое обоснование создания полевых госпиталей в египетском аэропорту Эль-Ариш и на пограничном переходе "Рафах"", – написал Коджа в предыдущем сообщении 21 октября.

Коджа сообщил, что Турция планирует отправку трех грузовых самолетов в аэропорт Эль-Ариш в Египте с лекарствами, медицинскими принадлежностями и оборудованием после того, как будут достигнуты договоренности с соответствующими органами.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. Байден заявил, что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться к конгрессу с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили , что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

ХАМАС освободил двух заложников, захваченных при вторжении 7 октября и массовых убийств в израильских общинах. Американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.

Представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил , что сейчас ЦАХАЛ готовится к очередному этапу войны, операция против ХАМАС может длиться еще много недель.

Турция будет участвовать в следующем раунде переговоров по Формуле мира и выразит свой авторитетный голос и позицию.

Вечером субботы, 21 октября, президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с руководителем политического бюро ХАМАС Исмаилом Ганией, в ходе которого стороны обсудили вывоз раненых из Газы на лечение в Стамбул.

Израиль
Палестина
Турция
Египет
Война в Израиле
Читайте также:
21 октября, 2023 суббота
Если россияне смогут взять Авдеевку, то будут двигаться в направлении оккупации всей Донбасса, - военный эксперт Киричевский
Олексій Данілов
21 октября, 2023 суббота
Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов
21 октября, 2023 суббота
Военный эксперт Грант спрогнозировал, как долго может продолжаться российская атака на Украину
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.63
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
22 октября
14:28
Обновлено
РФ ударила ракетой по терминалу "Новой почты" на окраине Харькова: 6 человек погибли, 17 ранены
14:21
Обновлено
Израиль заявил, что ликвидировал ночью заместителя командующего ракетными силами ХАМАС
14:09
"Нарушение суверенитета": корабли Филиппин и Китая столкнулись в Южнокитайском море
14:07
OPINION
Зеленский не уйдет после второго срока...
13:45
В Аргентине проходят выборы: президентом может стать сторонник Трампа
13:42
электроэнергиия
Великобритания учит украинских инженеров защищать критическую инфраструктуру от вражеских атак
13:27
Оккупанты намеренно убили 71-летнего гражданского рыбака в Никопольском районе
13:16
Обновлено
Возле Киева на блокпосте машина насмерть сбила военного: водителем оказался адвокат, - СМИ
13:07
Google должна выплатить руководителю одного из отделов $1 млн за гендерную предвзятость
12:52
Эксклюзив
Кремль ежемесячно мобилизует на войну 20 тысяч человек. Но они без патриотизма, мотивации и качественной подготовки, – представитель ГУР Юсов
12:36
Португалия повысила уровень террористической угрозы из-за событий в Израиле
12:22
ВСУ получили белье для женщин-военнослужащих
12:03
OPINION
ПЭПы: растягивать туфельку производитель модели не позволит
12:01
Украинский театр танца "Життя" представил видео "После грозы" к своему 37-му дню рождения
11:53
РФ производит дроны неустановленного типа с двигателями, которые были куплены на AliExpress, - Игнат
11:51
В ДПСУ рассказали, в каком пограничном регионе фиксируется больше всего вражеских ДРГ
11:32
Эксклюзив
В Авдеевке враг вынужден прекратить активные массовые контратаки, - генерал Маломуж
11:31
Обновлено
Ночью россияне обстреляли 4 области: погибли 6 человек, повреждены частные и админздания
11:22
Россияне вывели в Черное море 4 корабля, ракетоносители отсутствуют
11:06
Южная Корея и США провели недельные военные учения
10:48
"Кремль пренебрегает жизнью": посол США отреагировала на российский удар по терминалу "Новой почты"
10:46
"Мы приняли неправильное решение": спикер парламента Чехии об оккупации Крыма в 2014 году
10:44
РФ лишает российского гражданства жителей ОРЛО, отказавшихся участвовать в войне против Украины
10:37
Эксклюзив
Командование Медицинских сил ВСУ блокирует процесс передачи необходимой помощи от Запада, - волонтер Корчинская
10:23
Кадыровцы запугивают и отбирают магазины у местных жителей в Токмаке, - "Атеш"
10:08
OPINION
Как история сказалась на результатах польских выборов
10:03
ЦАХАЛ нанес удары по 2 аэропортам Сирии, - СМИ
10:00
Интервью
Российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры: представитель ГУР Юсов рассказал, будут ли ответные удары
09:56
Анналена Бербок
"Это вопрос жизни и смерти": МИД Германии отверг призывы прекратить гуманитарную помощь сектору Газы
09:45
В НАТО озабочены укреплением отношений России и Китая в Арктике, - Bloomberg
09:41
В Непале зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
09:29
Потери российской армии на войне в Украине составляют до 290 тыс. военных, - британская разведка
09:09
За сутки россияне выпустили рекордное количество авиабомб по Херсонщине, - Гуменюк
08:55
Оккупанты утром обстреляли Купянск: ранены 3 человека, среди них двое подростков
08:44
Ночная атака на Украину: Воздушные силы уничтожили российскую ракету и 6 ударных дронов
08:32
Пропагандисты РФ распространяют фейк, якобы маршалы в украинских поездах будут выявлять "нелояльных к Зеленскому пассажиров"
08:30
Ливанский народ пострадает, если его втянут в войну Израиля и ХАМАСа, - Блинкен
08:26
OPINION
Виталий Портников
Россияне гибнут под Авдеевкой. Колонка Виталия Портникова
08:17
Эрдоган провел телефонный разговор с лидером ХАМАС
08:05
Инфографика
Российская армия за сутки потеряла 18 танков, 15 артсистем и около тысячи солдат, - Генштаб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV