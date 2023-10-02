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Турция нанесла авиаудар по базам курдов в Ираке

2 октября, 2023 понедельник
07:16
Мир

В воскресенье, 1 октября, Турция после теракта в Анкаре нанесла авиационный удар по базам курдов в Ираке.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в twitter .

Турция провела военную операцию на севере Ирака 1 октября в 21.00. Удар по курдским боевикам был нанесен после теракта в Анкаре.

"Турецкие вооруженные силы поразили пещеры, укрытия и склады в регионах Метина, Хакурк, Кандил и Гара на севере Ирака, которые контролируются террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана и Союзом общин Курдистана. Всего было уничтожено 20 целей", - заявили в минобороны Турции.

В Анкаре подчеркнули, что атаковали Ирак в соответствии с правом на самооборону, которое предусматривает статья 5 Устава ООН, чтобы прекратить террористические нападения и обезопасить свою границу.

"В целях выживания и безопасности нашей страны и нации борьба с терроризмом будет продолжаться решительно, пока не останется ни одного террориста", — пообещали в минобороны.

Там заверили, что Турция приняла все меры, чтобы избежать поражения гражданских, исторических и культурных ценностей.

  • 1 октября в Анкаре произошел мощный взрыв и были слышны выстрелы возле МВД и Великого национального собрания Турции. Группировка "Батальон бессмертных", связанная с боевиками Рабочей партии Курдистана, взяла на себя ответственность за теракт.
Турция
теракт
Ирак
курды
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