Турция нанесла авиаудар по базам курдов в Ираке

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции в twitter .

Турция провела военную операцию на севере Ирака 1 октября в 21.00. Удар по курдским боевикам был нанесен после теракта в Анкаре.

"Турецкие вооруженные силы поразили пещеры, укрытия и склады в регионах Метина, Хакурк, Кандил и Гара на севере Ирака, которые контролируются террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана и Союзом общин Курдистана. Всего было уничтожено 20 целей", - заявили в минобороны Турции.

В Анкаре подчеркнули, что атаковали Ирак в соответствии с правом на самооборону, которое предусматривает статья 5 Устава ООН, чтобы прекратить террористические нападения и обезопасить свою границу.

"В целях выживания и безопасности нашей страны и нации борьба с терроризмом будет продолжаться решительно, пока не останется ни одного террориста", — пообещали в минобороны.

Там заверили, что Турция приняла все меры, чтобы избежать поражения гражданских, исторических и культурных ценностей.