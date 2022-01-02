Турция намерена обеспечить всю страну газом из Черного моря
В 2022 году газ, добываемый Турцией в Черном море, будет поступать во все уголки этой страны
Такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает DW.
Денмез 31 декабря посетил завод по переработке природного газа "Филиос", ныне строящийся в провинции Зонгулдак на севере Турции.
"Отсюда газ из Черного моря будет поступать на сушу. Начальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", - подчеркнул чиновник.
Как отметил политик, промышленный комплекс рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство, подчеркнул Донмез.
По оценке главы турецкого Минэнерго, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное