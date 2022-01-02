Турция намерена обеспечить всю страну газом из Черного моря

Такое заявление сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает DW.



Денмез 31 декабря посетил завод по переработке природного газа "Филиос", ныне строящийся в провинции Зонгулдак на севере Турции.



"Отсюда газ из Черного моря будет поступать на сушу. Начальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров", - подчеркнул чиновник.



Как отметил политик, промышленный комплекс рассчитывают ввести в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство, подчеркнул Донмез.



По оценке главы турецкого Минэнерго, предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе.



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