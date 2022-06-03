Турция надеется, что визит Лаврова в Анкару разблокирует экспорт зерна из Украины
Турция надеется на прогресс в плане разблокирования экспорта зерна из украинских черноморских портов после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на следующей неделе
Об этом со ссылкой на слова высокопоставленного турецкого чиновника, пишет Sky News.
Есть надежда на положительный результат, поскольку и Москва, и Киев хотят решения, невзирая на свои условия.
Хотя препятствия остаются – например, механизмы оплаты за сельскохозяйственную продукцию и плавающие в Черном море мины – чиновник сказал, что Москва может сделать дальнейшие положительные шаги после того, как в четверг заявила, что открыта для разработки плана.
Война повлекла за собой глобальный продовольственный кризис, когда цены на зерновые и удобрения резко выросли, что побудило ООН предложить план возобновления судоходных маршрутов из Одессы и других украинских портов. Турция, соседствующая с Украиной и Россией, заявила, что готова взять на себя роль в рамках "механизма наблюдения", если будет достигнуто соглашение. Это может включать турецкое военно-морское сопровождение танкеров, покидающих Украину и проходящих через турецкие проливы.
- Отметим, что вчера, 2 июня, Турция заявила о возможности вывезти 20 млн. тонн украинского зерна.
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