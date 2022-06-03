Турция надеется, что визит Лаврова в Анкару разблокирует экспорт зерна из Украины

Об этом со ссылкой на слова высокопоставленного турецкого чиновника, пишет Sky News.

Есть надежда на положительный результат, поскольку и Москва, и Киев хотят решения, невзирая на свои условия.

Хотя препятствия остаются – например, механизмы оплаты за сельскохозяйственную продукцию и плавающие в Черном море мины – чиновник сказал, что Москва может сделать дальнейшие положительные шаги после того, как в четверг заявила, что открыта для разработки плана.

Война повлекла за собой глобальный продовольственный кризис, когда цены на зерновые и удобрения резко выросли, что побудило ООН предложить план возобновления судоходных маршрутов из Одессы и других украинских портов. Турция, соседствующая с Украиной и Россией, заявила, что готова взять на себя роль в рамках "механизма наблюдения", если будет достигнуто соглашение. Это может включать турецкое военно-морское сопровождение танкеров, покидающих Украину и проходящих через турецкие проливы.

Отметим, что вчера, 2 июня, Турция заявила о возможности вывезти 20 млн. тонн украинского зерна.

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