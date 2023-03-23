Об этом сообщила компания-разработчик BMC Power, передает Anadolu.

Вооруженные силы Турции приступят к испытаниям двух турецких боевых танков Altay в конце апреля.

Тесты машин продлятся до 2024 года, после чего будет решаться вопрос о серийном производстве, которое планируют запустить в Анкаре. С 2026 года танк на постоянной основе смогут оборудовать полностью отечественными двигателем и трансмиссией. В дальнейшем танк поступит на вооружение турецкой армии. Запросы на поставку танков поступают от многих иностранных государств.

Танк назван в честь генерала армии Фахреттина Алтая, командовавшего кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919-1923 годов.