Турция начинает процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО отдельно от Швеции

Об этом он сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте, передает CNN.

"Мы решили начать парламентскую ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО", – сказал Эрдоган.

Президент Турции убежден, что НАТО "станет еще сильнее благодаря членству Финляндии" и "сыграет более эффективную роль в сохранении глобальной безопасности и стабильности". А с завершением процесса ратификации "отношения с Финляндией будут укреплены на основе Альянса НАТО".

В то же время Эрдоган заявил, что подход Турции к Швеции остается неизменным и что он не изменится, если не будут сделаны "положительные шаги".

"Мы передали Швеции список из 120 террористов и требуем репатриации, но это не удалось, – сказал Эрдоган, добавив, что для его страны важен результат "в уничтожении терроризма".

Президент Финляндии приветствовал решение Турции начать процесс ратификации заявки страны на вступление в НАТО, но заявил, что ее членство не полно без Швеции.

"Очень приятно услышать эту новость", - сказал Нийнисте, подчеркнув, что она очень важна для всей Финляндии.

"Но у нас есть сосед, Швеция. То, что я сейчас говорю, связано не только с тем, что они хорошие люди, у нас с соседом отличные отношения. Но у меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО не полно без Швеции", – добавил он.

Нийнисте отметил, что они со Швецией имеют много общих интересов и делят побережье Балтийского моря, поэтому он хотел бы, чтобы Швеция стала частью НАТО до того времени, когда члены Альянса встретятся в Вильнюсе на ежегодном саммите в июле.