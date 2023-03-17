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Турция начинает процесс ратификации вступления Финляндии в НАТО отдельно от Швеции

17 мартa, 2023 пятница
18:49
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна решила начать процесс ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО

Об этом он сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте, передает CNN.

"Мы решили начать парламентскую ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО", – сказал Эрдоган.

Президент Турции убежден, что НАТО "станет еще сильнее благодаря членству Финляндии" и "сыграет более эффективную роль в сохранении глобальной безопасности и стабильности". А с завершением процесса ратификации "отношения с Финляндией будут укреплены на основе Альянса НАТО".

В то же время Эрдоган заявил, что подход Турции к Швеции остается неизменным и что он не изменится, если не будут сделаны "положительные шаги".

"Мы передали Швеции список из 120 террористов и требуем репатриации, но это не удалось, – сказал Эрдоган, добавив, что для его страны важен результат "в уничтожении терроризма".

Президент Финляндии приветствовал решение Турции начать процесс ратификации заявки страны на вступление в НАТО, но заявил, что ее членство не полно без Швеции.

"Очень приятно услышать эту новость", - сказал Нийнисте, подчеркнув, что она очень важна для всей Финляндии.

"Но у нас есть сосед, Швеция. То, что я сейчас говорю, связано не только с тем, что они хорошие люди, у нас с соседом отличные отношения. Но у меня есть ощущение, что членство Финляндии в НАТО не полно без Швеции", – добавил он.

Нийнисте отметил, что они со Швецией имеют много общих интересов и делят побережье Балтийского моря, поэтому он хотел бы, чтобы Швеция стала частью НАТО до того времени, когда члены Альянса встретятся в Вильнюсе на ежегодном саммите в июле.

  • После начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО.
  • 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
  • 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. За исключением Венгрии и Турции, члены НАТО с тех пор ратифицировали протоколы об их присоединении. Анкара блокирует присоединение, ссылаясь на то, что считает недостаточной борьбу с терроризмом среди претендентов на вступление в НАТО.
  • Эрдоган заявил в Анкаре 15 марта, что его страна будет "соблюдать обещание, которое она дала" относительно вступления Финляндии в оборонный альянс НАТО, а Швеции, вероятно, уже после выборов в Турции.
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