Турция начала военную операцию в Сирии. Известно о первых жертвах

Об этом пишет газета Duvar.

"Героическая турецкая армия вскоре проведет операцию против Рабочей партии Курдистана. Никто не должен бояться, все оставайтесь дома, будьте внимательны и осторожны", - услышали люди из мечетей в районах, граничащих с Сирией.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Сирии сообщило , что турецкая авиация ударила по военным позициям Сирии в местности Алеппо. Из-за атаки трое сирийских солдат погибли, шестеро получили ранения.

По данным сирийского государственного телевизионного агентства, турецкие военные самолеты обстреляли блокпосты сирийцев с 14:37 до 15:00 по местному времени.

Сирийские вооруженные силы отметили в своем отчете, что ударили в ответ по некоторым турецким военным объектам и нанесли потери в технике и личном составе. Дополнительные подробности военные не сообщили.

В социсетях также появились фото и видео движения колонн турецкой военной техники. В публикациях утверждают, что турки вошли в сирийский город Африн.

Издание The New Arab пишет о первых жертвах. "Сирийская обсерватория по правам человека сообщила", что турецкие самолеты нанесли удар по пограничному посту в результате чего погибли 11 человек.

Сирийские демократические силы, которыми руководят курды, заявили, что удар был нанесен по позициям сил президента Башара Асада.

"Турецкая военная авиация нанесла 12 авиаударов по позициям сирийской армии, дислоцированной на пограничной полосе к западу от Кобани", - сообщили в командовании.

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