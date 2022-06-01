Турция начала военную операцию в двух городах Сирии, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Мы переходим к новому этапу нашей решимости сформировать безопасную зону глубиной 30 километров вдоль нашей южной границы. Мы очистим Таль-Рифат и Манбидж от террористов, и мы сделаем то же с другими регионами - поэтапно", - сказал он.

По словам политика, он будет наблюдать за реакцией других стран на это решение.

Отмечается, что комментарии Эрдогана появились через неделю после того, как он пообещал совершить новое военное вторжение вблизи южной границы Турции против поддерживаемого США сирийского курдского ополчения YPG, которое Анкара считает террористической группой.

Известно, что с 2016 года Турция провела четыре операции на севере Сирии, захватив сотни километров территорий и продвинувшись примерно на 30 километров вглубь страны.

Основной целью турецкой армии остаются курдские подразделения YPG. Поддерживая противоборствующие стороны в войне в Сирии, Турция координировала свои военные операции с Россией.

Как отмечает международное агентство, операции Турции в Сирии подверглись критике со стороны ее союзников по НАТО, в том числе Соединенных Штатов. Некоторые из них ввели эмбарго на поставку оружия Анкаре.

Вашингтон выразил обеспокоенность любым новым наступлением на севере Сирии, заявив, что это поставит под угрозу американские войска и подорвет региональную стабильность.

Напомним, шаги в противодействие курдам Турция ожидает также от Финляндии и Швеции. Ранее Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ее членов террористами.

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