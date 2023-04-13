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Турция начала поставлять природный газ в Болгарию

13 апреля, 2023 четверг
08:38
Экономика

12 апреля начались поставки природного газа из Турции в Болгарию в соответствии с соглашением, подписанным в начале января этого года

Об этом сообщает турецкая газо- и нефтепроводная государственная компания BOTAŞ.

Министр энергетики Болгарии Росен Христов считает, что такое сотрудничество имеет большое значение для энергетической безопасности Болгарии.

"Это важно не только для Болгарии, но и для всей Юго-Восточной и Центральной Европы. Мы видим Турцию как надежного партнера и обязательно расширяем наше сотрудничество", - сказал он.

Гендиректор турецкой компании отметил, что первая поставка будет составлять примерно 55 миллионов кубических метров, но у них будет всего 1,5 миллиарда кубических метров в год.

"Эта мощность может развиваться в направлении увеличения объемов с увеличением спроса. Технически у нас есть такая возможность", – заявил Бурхан Озджан.

По его словам, объем поступающего в Турцию СПГ-газа на сегодняшний день достигает 161 млн кубометров в день, что равносильно 50 млрд кубометров природного газа в год.

Соглашение между странами подписано 3 января 2023 года, оно предусматривает транспортировку в среднем 1,5 млрд кубометров газа в год в течение 13 лет.

  • Ранее молдавская компания-дистрибьютор электроэнергии и газа Energocom подписала с греческим газовым оператором DEPA Commercial рамочное соглашение.
  • В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время визита в Москву 11 апреля договорился о бесперебойных поставках природного газа и сырой нефти из РФ.
Мир
газ
Турция
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