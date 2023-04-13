Турция начала поставлять природный газ в Болгарию
12 апреля начались поставки природного газа из Турции в Болгарию в соответствии с соглашением, подписанным в начале января этого года
Об этом сообщает турецкая газо- и нефтепроводная государственная компания BOTAŞ.
Министр энергетики Болгарии Росен Христов считает, что такое сотрудничество имеет большое значение для энергетической безопасности Болгарии.
"Это важно не только для Болгарии, но и для всей Юго-Восточной и Центральной Европы. Мы видим Турцию как надежного партнера и обязательно расширяем наше сотрудничество", - сказал он.
Гендиректор турецкой компании отметил, что первая поставка будет составлять примерно 55 миллионов кубических метров, но у них будет всего 1,5 миллиарда кубических метров в год.
"Эта мощность может развиваться в направлении увеличения объемов с увеличением спроса. Технически у нас есть такая возможность", – заявил Бурхан Озджан.
По его словам, объем поступающего в Турцию СПГ-газа на сегодняшний день достигает 161 млн кубометров в день, что равносильно 50 млрд кубометров природного газа в год.
Соглашение между странами подписано 3 января 2023 года, оно предусматривает транспортировку в среднем 1,5 млрд кубометров газа в год в течение 13 лет.
- Ранее молдавская компания-дистрибьютор электроэнергии и газа Energocom подписала с греческим газовым оператором DEPA Commercial рамочное соглашение.
- В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время визита в Москву 11 апреля договорился о бесперебойных поставках природного газа и сырой нефти из РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.34Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное