Об этом сообщает турецкая газо- и нефтепроводная государственная компания BOTAŞ.

Министр энергетики Болгарии Росен Христов считает, что такое сотрудничество имеет большое значение для энергетической безопасности Болгарии.

"Это важно не только для Болгарии, но и для всей Юго-Восточной и Центральной Европы. Мы видим Турцию как надежного партнера и обязательно расширяем наше сотрудничество", - сказал он.

Гендиректор турецкой компании отметил, что первая поставка будет составлять примерно 55 миллионов кубических метров, но у них будет всего 1,5 миллиарда кубических метров в год.

"Эта мощность может развиваться в направлении увеличения объемов с увеличением спроса. Технически у нас есть такая возможность", – заявил Бурхан Озджан.

По его словам, объем поступающего в Турцию СПГ-газа на сегодняшний день достигает 161 млн кубометров в день, что равносильно 50 млрд кубометров природного газа в год.

Соглашение между странами подписано 3 января 2023 года, оно предусматривает транспортировку в среднем 1,5 млрд кубометров газа в год в течение 13 лет.