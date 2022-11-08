Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.

Пострадавшая от санкций из-за войны в Украине – РФ чаще просит платить в рублях покупателей энергоносителей, чтобы укрепить свою валюту. Большинство же международных энергетических сделок заключаются в долларах или евро.

Турция также пытается стимулировать торговлю, используя пострадавшую от неортодоксальной денежно-кредитной политики – лиру.

Отвечая на предложение президента РФ Путина по созданию газового хаба в Турции, министр энергетики Донмез сказал, что Анкара разработает дорожную карту до конца этого года и может провести конференцию для поставщиков и покупателей.

"Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и стран-импортеров, чтобы услышать их мнение, и мы будем действовать в соответствии с этим", - добавил Донмез.