Турция начала платить за часть газа из России в рублях
Турция начала платить часть российского газа в рублях. Теперь доля платежей в энергетической торговле с РФ увеличится
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.
Пострадавшая от санкций из-за войны в Украине – РФ чаще просит платить в рублях покупателей энергоносителей, чтобы укрепить свою валюту. Большинство же международных энергетических сделок заключаются в долларах или евро.
Турция также пытается стимулировать торговлю, используя пострадавшую от неортодоксальной денежно-кредитной политики – лиру.
Отвечая на предложение президента РФ Путина по созданию газового хаба в Турции, министр энергетики Донмез сказал, что Анкара разработает дорожную карту до конца этого года и может провести конференцию для поставщиков и покупателей.
"Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и стран-импортеров, чтобы услышать их мнение, и мы будем действовать в соответствии с этим", - добавил Донмез.
- 10 августа посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция попадет под вторичные санкции, если будут доказательства ее помощи России в избежании ограничений. Посол подчеркнул, что за полгода торговля между Турцией и Россией выросла на 46%.
- 2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа через "Северный поток" якобы из-за неисправности.
- 5 сентября представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод Северный поток заработает на полную мощность только в случае отмены санкций Евросоюза против России.
- 6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа спровоцировала энергетический кризис санкциями против России.
- 16 сентября сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует попросить у Путина 25% скидки на газ и оплачивать часть счетов в лирах. Позже стало известно, что президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились об оплате Анкарой 25% российского газа в рублях.
- 3 октября стало известно, что турецкий импортер Botas стремится отсрочить выплаты за газ до 2024 года.
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