Турция начала ограничивать проживание иностранцев в стране, - Anadolu
Турция сокращает квоту на проживание иностранцев в ряде турецких районов и городов, с 1 июля этого года в каждом районе Турции сможет проживать не более 20% иностранцев
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
"В целях предотвращения концентрации иностранцев в определенных районах нашей страны в целом был закрыт для проживания иностранцев 781 район, в которых соотношение количества иностранцев к общему количеству людей превышало 25%. Квота с 1 июля будет реализована в размере 20%", - заявил министр.
Отмечается, что соответствующие меры были предприняты на фоне растущего общественного недовольства мигрантами.
Турция является одной из главных стран мира, принимающих беженцев. Среди прочих, в ней нашли убежище более 3,7 млн. человек из Сирии.
- 4 июня министр внутренних дел Кипра Никос Нурис отметил, что в этом году прифронтовые государства-члены примут свыше 150 000 мигрантов из-за блокирования Россией экспорта украинского зерна может произойти продовольственный кризис , грозящий новой волной миграции из Африки и Ближнего Востока.
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