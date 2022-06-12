Турция начала ограничивать проживание иностранцев в стране, - Anadolu

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

"В целях предотвращения концентрации иностранцев в определенных районах нашей страны в целом был закрыт для проживания иностранцев 781 район, в которых соотношение количества иностранцев к общему количеству людей превышало 25%. Квота с 1 июля будет реализована в размере 20%", - заявил министр.

Отмечается, что соответствующие меры были предприняты на фоне растущего общественного недовольства мигрантами.

Турция является одной из главных стран мира, принимающих беженцев. Среди прочих, в ней нашли убежище более 3,7 млн. человек из Сирии.

4 июня министр внутренних дел Кипра Никос Нурис отметил, что в этом году прифронтовые государства-члены примут свыше 150 000 мигрантов из-за блокирования Россией экспорта украинского зерна может произойти продовольственный кризис , грозящий новой волной миграции из Африки и Ближнего Востока.