Турция начала массово отказывать россиянам в видах на жительство, - СМИ
Практически во всех регионах начал резко расти процент отказов в получении вида на жительство. Сложности фиксируются во всех крупнейших городах, где проживают выходцы из РФ: Стамбуле, Анталии, Кемере, Бодруме, Мармарисе и других
Об этом сообщают российские СМИ.
Граждане России столкнулись с проблемами при получении или продлении туристического вида на жительство в Турции. Местами отказа получают 90% заявителей.
Там отметили, что местные администрации требуют для продления вида на жительство гораздо больше документов, например, выписки из турецких банков с ежемесячными поступлениями на счет. При этом доход на семью из трех человек должен составлять не менее 2000 долларов в месяц. Раньше для получения туристического вида на жительство было достаточно показать договор аренды жилья и полис местной страховки.
В прошлом году россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев, заняв четверть рынка. Они приобрели у Турции более 16000 объектов — втрое больше, чем годом ранее.
Число оформленных россиянами видов составило 153 тысячи, и это также рекорд среди всех иностранных граждан в Турции.
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