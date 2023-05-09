Об этом сообщают российские СМИ.

Граждане России столкнулись с проблемами при получении или продлении туристического вида на жительство в Турции. Местами отказа получают 90% заявителей.

Там отметили, что местные администрации требуют для продления вида на жительство гораздо больше документов, например, выписки из турецких банков с ежемесячными поступлениями на счет. При этом доход на семью из трех человек должен составлять не менее 2000 долларов в месяц. Раньше для получения туристического вида на жительство было достаточно показать договор аренды жилья и полис местной страховки.

В прошлом году россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев, заняв четверть рынка. Они приобрели у Турции более 16000 объектов — втрое больше, чем годом ранее.

Число оформленных россиянами видов составило 153 тысячи, и это также рекорд среди всех иностранных граждан в Турции.