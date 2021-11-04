Турция начала делать прививку третьей дозой COVID-вакцины Pfizer
С 4 ноября Турция начала вводить третью дозу (бустерную) вакцины Pfizer Inc/BioNTech пожилым людям или тем, которые имеют хронические заболевания
Об этом передает Reuters.
Отмечается, что Турция уже вакцинировала третьей дозой более 11,2 млн человек, получивших две дозы вакцины китайской компании Sinovac. Однако в Минздраве считают, что эффективность этой вакцины снижается быстрее, чем у других.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 4 ноября должна начаться кампания дополнительной вакцинации Pfizer/BioNTech для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, медицинских работников и работников сфер "с высоким риском".
По его словам, 59% населения получили две дозы вакцины и отметил: "Этот показатель должен превысить 70%, чтобы достичь коллективного иммунитета".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.18
Покупка 26.18Продажа 26.4
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.6
- Актуальное
- Важное