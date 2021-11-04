Турция начала делать прививку третьей дозой COVID-вакцины Pfizer

Об этом передает Reuters.

Отмечается, что Турция уже вакцинировала третьей дозой более 11,2 млн человек, получивших две дозы вакцины китайской компании Sinovac. Однако в Минздраве считают, что эффективность этой вакцины снижается быстрее, чем у других.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что 4 ноября должна начаться кампания дополнительной вакцинации Pfizer/BioNTech для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, медицинских работников и работников сфер "с высоким риском".

По его словам, 59% населения получили две дозы вакцины и отметил: "Этот показатель должен превысить 70%, чтобы достичь коллективного иммунитета".

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