Турция на несколько часов закрывала проход через Босфор из-за аварии сухогруза
30 апреля береговая охрана Турции временно закрывала пролив Босфор для прохода судов из-за поломки двигателя сухогруза Ilyas Konan
Об этом сообщает NTV.
Босфор был закрыт для движения судов по обоим направлениям, начиная с 18:00 по местному времени.
По данным Генерального управления прибрежной безопасности, пролив временно закрывали из-за поломки двигателя 94-метрового сухогруза Ilyas Konan, следовавшего из России в турецкий порт Коджаэли.
Позже Ilyas Konan доставили с помощью буксиров к стоянке Ахиркапы.
А в 21:20 береговая охрана Турции заявила о возобновлении судоходства через пролив.
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