Об этом сообщает NTV.

Босфор был закрыт для движения судов по обоим направлениям, начиная с 18:00 по местному времени.

По данным Генерального управления прибрежной безопасности, пролив временно закрывали из-за поломки двигателя 94-метрового сухогруза Ilyas Konan, следовавшего из России в турецкий порт Коджаэли.

Позже Ilyas Konan доставили с помощью буксиров к стоянке Ахиркапы.

А в 21:20 береговая охрана Турции заявила о возобновлении судоходства через пролив.