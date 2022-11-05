Турция может уничтожить флот РФ в Черном море за несколько часов, - руководитель программ безопасности Центра глобалистики Лакийчук
Турция способна уничтожить устаревший Черноморский флот РФ за несколько часов, и ей не обязательно заходить для этого в Черное море
Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук в эфире Эспрессо.
Он отметил, что у Турции есть побережье в Черном и Средиземном море. В связи с войной РФ против Украины она закрыла черноморские проливы для иностранных военных кораблей, а судов своих ВМС не держит там в течение 20 лет.
"Турецкие корабли, учитывая модернизацию, которую проводили турки последние 20 лет, сверхсовременны. Это немецкий и американский проект. Они вооружены "гарпунами" - это современное оружие. Оно может уничтожить устаревший Черноморский флот РФ в акватории Черного моря, отрезанный от других российских флотов" , за несколько часов. И даже заходить в Черное море необязательно. Турки могут осуществить это фактически из акватории Средиземного моря", - подчеркнул Павел Лакийчук.
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