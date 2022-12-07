Турция может поставлять электричество Украине с помощью плавучих станций в Румынии
Турецкая компания Karpowership ведет переговоры о поставках электроэнергии в Украину с помощью плавучих станций в портах Молдовы и Румынии
Об этом сообщает генеральный директор турецкой компании Karpowership Зейнеп Харези в интервью Anadolu.
"Сейчас мы ведем переговоры с Украиной, включая Организацию Объединенных Наций (ООН) и некоторые другие организации по оказанию помощи по обеспечению около 300 или 400 мегаватт электроэнергии силовыми кораблями, пытаясь найти наилучшее решение относительно того, как и где развернуть станции", – сказала она.
Турция может поставлять Украине электричество с помощью плавучих станций в Румынии и Молдове. Такое расположение было выбрано с учетом безопасности. Гендиректор компании подчеркнула, что речь идет о 3-4 станциях.
По словам Харези, Karpowership может поставлять объем электроэнергии, которой хватит для обеспечения около миллиона домохозяйств. Переговоры по этому вопросу уже начались.
- 27 ноября в Украину из Румынии импортировали электроэнергию в тестовом режиме. "Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки нужны для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", – говорится в сообщении Государственного энерготрейдера АО "ЭКУ".
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